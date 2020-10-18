В Москве за сутки от коронавируса вылечились 1654 пациента

За прошедшие сутки в Москве вылечиться от коронавируса нового типа смогли 1654 пациента. Общее количество выздоровевших в столице почти достигло отметки в 274 тысячи человек.

Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1654 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 273 881", — отметила чиновница.

Напомним, в России наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом. Из-за этого были введены новые ограничительные меры.