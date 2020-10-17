Стремительное распространение коронавируса по России вызвано запоздалым ужесточением контроля за соблюдением масочного режима.

Такое мнение высказал член Комитета Госдумы по здравоохранению, врач Борис Менделевич.

"За лето люди совсем расслабились, а многие вообще уверили себя, что с эпидемией уже покончено. Поэтому они сняли маски, перчатки и поехали отдыхать, перестали быть настороже", — пояснил депутат.