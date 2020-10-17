Стремительное распространение коронавируса по России вызвано запоздалым ужесточением контроля за соблюдением масочного режима.
Такое мнение высказал член Комитета Госдумы по здравоохранению, врач Борис Менделевич.
"За лето люди совсем расслабились, а многие вообще уверили себя, что с эпидемией уже покончено. Поэтому они сняли маски, перчатки и поехали отдыхать, перестали быть настороже", — пояснил депутат.
По мнению Менделевича, весной россияне ответственнее относились к мерам безопасности.
"Только сейчас в общественном транспорте пассажиры уже на 80% стали соблюдать предписания", — отметил парламентарий.
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