Повторное заражение коронавирусом — это не фантастика, поэтому переболевшие инфекцией должны носить медицинские маски.

Об этом рассказал заслуженный врач России, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

"Человеку, который перенёс коронавирусную инфекцию, все равно надо соблюдать меры предосторожности и носить маску в людных местах. В среднем человек остаётся заразным две недели, но бывает, что выделение вируса происходит гораздо дольше, даже до 90 дней", — пояснил медик.