Биологи ускорили рост искусственных органов с помощью сжатия клеток

Специалисты Массачусетского технологического института совместно с врачами из Бостонской детской больницы (США) провели эксперимент, в ходе которого обнаружили, что рост мини-органов можно ускорить путём сжатия клеток, сообщает "Популярная Механика".

Мини-органы (органоиды) — это уменьшенная версия обычных внутренний органов, которые учёные выращивают для проведения исследований.

Так, на этих органах испытывают новые лекарства. Но процесс выращивания органоидов имеет ряд проблем, которые биологи пытаются решить.

Учёные решили сжать растущие клеточные структуры, чтобы ускорить созревание мини-органов. Это снижает количество воды в клетках, что повышает степень упаковки белков и ускоряется экспрессия генов.

В итоге скорость дифференцировки стволовых клеток повышается.

Полученные результаты позволяют создать новые способы выращивания мини-органов, поэтому эксперименты с ними будут более доступными.