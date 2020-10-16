Антонина Стародубова: "Фиточаи не помогут похудеть"

Фиточаи не помогают сбросить лишний вес, они обладают только успокаивающим действием, сообщила главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.

Составляющие сбора из трав обычно обладают слабительным эффектом и являются только дополнительным средством при похудении. Кроме того, некоторые компоненты чая приводят к чувству насыщения. Но человек не будет при этом терять вес.

Фиточаи не помогут избавиться от лишнего жира в теле, а вот в больших количествах они могут негативно отразиться на здоровье.

Среди опасностей — проблемы с нервной системой человека, нарушение баланса организма, повышение количества вредных веществ, нарушение стабильной работы ЖКТ и т. д.

Для того чтобы сбросить лишний вес, следует придерживаться принципов правильного питания, заниматься спортом и избавиться от вредных привычек.