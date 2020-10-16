В Удмуртии главврачей будут наказывать за отказ в анализе на COVID-19

В Минздраве Удмуртии определили приоритетные категории граждан для взятия анализов на COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.

В это число вошли пациенты с подозрением на внебольничную пневмонию, пациенты старше 65 лет с хроническими заболеваниями и признаками ОРВИ, медицинские работники, а также лица, которые находились в контакте с заражёнными людьми при наличии соответствующих симптомов.

"К руководителям медорганизаций, в которых зафиксированы отказы этим категориям пациентов в направлении на анализ, будут применяться меры административного и дисциплинарного характера", — отмечается в сообщении.

Также главврачи должны будут лично контролировать получение результатов анализов в установленный срок и информирование о них пациентов.

Ранее пульмонолог Сергей Бабак назвал симптом COVID-19, при котором нужно делать компьютерную томографию.