Сюзанна Стейнбаум: "Авокадо - самый полезный для сердца продукт"

Известно, что для нормальной работы сердца нужно вести здоровый образ жизни. В это понятие входит избавление от вредных привычек и употребление овощей и фруктов.

Кардиолог Сюзанна Стейнбаум рассказала о продукте, ежедневное употребление которого благотворно влияет на здоровье сердца.

Речь идёт об авокадо. Авокадо считается фруктом, так как у него крупная косточка и он растёт на вечно зелёном дереве.

Авокадо — источник мононасыщенных и полиненасыщенных жиров, поэтому употребление этого фрукта обеспечивает сердце всеми необходимыми элементами для нормального функционирования. Также он очищает организм от "плохого" холестерина.

Кроме того, авокадо содержит клетчатку, что тоже полезно для здоровья сердца. Фрукт обогащает организм калием, магнием, помогая восстанавливать суставы и снижать давление.

Каждое утро следует употреблять половинку этого продукта. Авокадо не очень калорийный, поэтому его добавлять к бутербродам, салатам и даже смузи.