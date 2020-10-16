Академик РАН прогнозирует снижение распространения COVID-19 зимой

Число заболевших коронавирусом россиян может снизиться зимой, когда переболеет большая часть населения, сообщил академик РАН Виталий Зверев.

Также он отметил, что вирус гриппа может стать ещё более опасным, чем COVID-19. Хотя в зимний период число заражённых коронавирусом может заметно снизиться, в этот же период может резко возрасти количество заболевших гриппом, сообщает "Интерфакс".

"Вирус никуда не исчезнет, нам с ним надо научиться жить", — заявил эксперт.

Зимой люди реже контактируют друг с другом, поэтому риск заражения в это время года может уменьшиться.

Зверев также напомнил, что основным источником инфицирования гриппом являются дети.

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