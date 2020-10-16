Число заболевших коронавирусом россиян может снизиться зимой, когда переболеет большая часть населения, сообщил академик РАН Виталий Зверев.
Также он отметил, что вирус гриппа может стать ещё более опасным, чем COVID-19. Хотя в зимний период число заражённых коронавирусом может заметно снизиться, в этот же период может резко возрасти количество заболевших гриппом, сообщает "Интерфакс".
"Вирус никуда не исчезнет, нам с ним надо научиться жить", — заявил эксперт.
Зимой люди реже контактируют друг с другом, поэтому риск заражения в это время года может уменьшиться.
Зверев также напомнил, что основным источником инфицирования гриппом являются дети.
Пульмонолог Сергей Бабак назвал симптом COVID-19, при котором нужно делать компьютерную томографию.
Ранее врачи перечислили признаки того, что человек уже переболел COVID-19.
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.