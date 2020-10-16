Более четверти российских женщин страдают ожирением - Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью порталу "Здоровое питание" заявила о том, что у четверти российских женщин (27,6%) наблюдается ожирение.

"В целом по стране избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение — у 19% и 27,6% мужчин и женщин соответственно", — пояснила она.

Попова также отметила, что данная ситуация может привести к развитию хронических заболеваний, проблемам с сердцем, диабету и гипертонии.

Также она напомнила, что люди с лишним весом находятся в группе риска тяжёлых осложнений при заражении COVID-19.

"Лидерами" по числу людей с ожирением являются Орловская, Курганская и Воронежская области.

Среднестатистический россиянин потребляет больше калорий, чем тратит, употребляет много поваренной соли, сахара и жиров, пояснила Попова.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Алексей Ковальков объяснил, почему в России не лечат людей с ожирением.