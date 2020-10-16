Финские учёные совместно с коллегами из Чехии обнаружили, что замена асфальта на игровых площадках в детских садах растительностью усиливает иммунитет у детей, сообщает "Медик Форум".
Специалисты провели исследование в нескольких детских учреждениях, в которых асфальт на площадках заменили на выкопанный в лесу дёрн, мох и кустарники.
Новых площадках предложили поиграть детям. Их протестировали на маркеры иммунной системы до замены покрытия и спустя 28 дней после этого.
Оказалось, что у детей заметно увеличился кожный биом (на треть выше, чем в контрольной группе). Также учёные обнаружили положительные изменения в белках и клетках (регуляторные Т-клетки и противовоспалительные цитокины), которые связаны с более высоким иммунитетом.
Для того чтобы были все основание настаивать на изменениях в детских учреждениях специалисты намерены провести ещё ряд исследований.
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