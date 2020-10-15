В США спрогнозировали 1 млн заражений COVID в день в России

Учёные сиэтлского Института показателей и оценки здоровья, который сотрудничает с российским МФТИ, подготовили прогноз развития коронавирусной пандемии для нашей страны.

Согласно выводам, содержащимся в итоговом докладе,

при самом негативном сценарии развития пандемии ежедневный прирост зараженных в России может достигнуть 1 млн уже к 1 января;

летальность может составить порядка 4 тысяч смертей в сутки.

Впрочем, есть важное уточнение:

это произойдёт лишь в случае отказа россиян соблюдать меры профилактики: носить маски и выдерживать социальную дистанцию.

А может ли быть "всё хорошо"?

Самый благополучный сценарий (он возможен, если люди будут прислушиваться к рекомендациям и соблюдать меры профилактики) предполагает