В США спрогнозировали 1 млн заражений COVID в день в России

Учёные сиэтлского Института показателей и оценки здоровья, который сотрудничает с российским МФТИ, подготовили прогноз развития коронавирусной пандемии для нашей страны.
Согласно выводам, содержащимся в итоговом докладе,
Впрочем, есть важное уточнение:
это произойдёт лишь в случае отказа россиян соблюдать меры профилактики: носить маски и выдерживать социальную дистанцию.
Самый благополучный сценарий (он возможен, если люди будут прислушиваться к рекомендациям и соблюдать меры профилактики) предполагает
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.