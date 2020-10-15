Евгений Шляхто: ожирение повышает риск смерти от COVID-19 в 9 раз

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто на конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" заявил, что существует фактор, который повышает риск летального исхода при коронавирусе в 9 раз.

Но специалисты нашли способ, который поможет снизить уровень смертности среди людей с лишним весом, заразившихся коронавирусом.

"Мы пришли к пониманию — нужна персонализированная терапия. Она позволяет значительно снизить летальность", — цитирует слова академика РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге число заболевших COVID-19 достигло рекордных значений. За сутки в городе выявили 638 новых случаев заражения.

В общей сложности в России коронавирус диагностировали у 13 754 человек в 85 регионах. У 24,9% заболевание протекает бессимптомно.

Ранее "Правда. Ру" писала, что Минздрав разрешил принимать ибупрофен для лечения коронавируса.