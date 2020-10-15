Рыба помогает очистить кровь от "плохого" холестерина

Известно, что высокое давление и избыток холестерина в крови могут быть причиной смертельно опасных осложнений.

Врачи рассказали о "морском" продукте, употребление которого поможет стабилизировать эти показатели.

Речь идёт об омега-3 — добавке, которая "обволакивает" организм полезными жирами.

Медики рекомендуют получать омегу через питание. Для этого в свой рацион необходимо добавить рыбу, сообщает "Food.news".

Кроме того, рыба является одним из лучших источников витамина D. Это вещество необходимо организму для усвоения кальция и укрепления иммунитета. Кроме того, данный продукт содержит йод.

Также врачи советуют обратить внимание и на другие полезные свойства рыбы.

Регулярное употребление данного продукта помогает вывести из организму "плохой" холестерин и нормализовать артериальное давление. Также омега-3 защищает сердце от воспаления.