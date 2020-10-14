Минздрав зарегистрировал два препарата для лечения коронавируса

Два лекарственных препарата для лечения коронавирусной инфекции зарегистрированы в России.

Сообщение об этом появилось на сайте Минздрава.

"Минздрав России зарегистрировал два противовирусных препарата ремдесивира для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Регистрационные удостоверения на отечественный и импортный препараты выданы в среду", — написано в сообщении.

Напомним, что ранее Федеральное медико-биологическое агентство запатентовало