Минздрав зарегистрировал два препарата для лечения коронавируса

Два лекарственных препарата для лечения коронавирусной инфекции зарегистрированы в России.
Сообщение об этом появилось на сайте Минздрава.
"Минздрав России зарегистрировал два противовирусных препарата ремдесивира для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Регистрационные удостоверения на отечественный и импортный препараты выданы в среду", — написано в сообщении.
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