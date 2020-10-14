Сын Бари Алибасова назвал историю с квартирой отца пиар-акцией

Сын продюсера Бари Алибасова озвучил свою версию с квартирой, оформленной на его отца. В интервью Пятому каналу Бари Алибасов-младший заявил, что все манипуляции с недвижимостью могли быть просто PR-акцией.

Напомним, суд обязал Алибасова вернуть квартиру Федосеевой-Шукшиной.

Скандал вокруг квартиры в Новой Москве разгорелся после того, как выяснилось, что Бари Алибасов переписал её на своего помощника.

"Учитывая, что выигрыш по суду был маловозможен — об этом говорили все юристы, — искренне считаю, что папа с Лидой изначально договорились, как они будут по поводу неё хайповать", — заявил Алибасов-младший.

Также он отметил, что рад за отца, который заработал на скандале вокруг квартиры. Кроме того, он добавил, что Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина любят друг друга.

Ранее "Правда. Ру" писала, что Алибасов должен вернуть квартиру Федосеевой-Шукшиной.