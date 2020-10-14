105-летний японский врач раскрыл секрет долголетия

Японский врач Шигеаки Хинохара, который дожил до 105 лет, утверждал, что главным способом, который позволяет прожить долгую жизнь, является определённый стиль питания.

В своей книге "Жить долго, жить хорошо" он рассказал, что долгожителей объединяет отсутствие лишнего веса.

Для того чтобы избежать набора лишних килограммов, Хинохара рекомендовал придерживаться определённой системы питания, которую он называл спартанской диетой.

"В основе рациона — продукты из цельного зерна: ячмень и пшеница. Помимо этого употребляются свежие овощи и фрукты, яйца, строго небольшое количество мяса, морепродуктов и молочных продуктов. Из обработанных продуктов допускается хлеб, сыр и оливковое масло. Сахар исключается", — сообщает издание Express.

При соблюдении этой диеты между основными приёмами пищи не должно быть перекусов. Продукты, содержащие углеводы, рекомендуется есть утром.

"В тандеме с физической активностью такое питание способно обеспечить долгую и здоровую жизнь", — постулировал врач.

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