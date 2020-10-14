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Эксперт: камеры в палатах можно установить только с согласия пациентов

В российских больницах в палатах, в которых находятся тяжелобольные пациенты, хотят установить видеокамеры и кнопки экстренного вызова. С данным предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Данную инициативу в интервью "Правде. Ру" прокомментировал директор Института персонализированной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Филипп Копылов.

Эксперт: камеры в палатах можно установить только с согласия пациентов

"Во многих российских больницах уже есть тревожная кнопка. Что касается камеры, то это отдельная история, потому что это уже вторжение в личную жизнь, несмотря даже на то, что человек находится в больничных условиях.

Устанавливать камеры можно только с согласия всех находящихся в палате пациентов. Я не думаю, что пациенты будут рады тому, что за ними будут круглосуточно наблюдать. К тому же больные могут быть с трубками, с мочеприёмником и так далее. Не все захотят в данной ситуации, чтобы велась видеозапись.

Потом еще неизвестно, где эта запись окажется. Я считаю, что устанавливать видеокамеры в палатах — очень сомнительная инициатива.

Тревожные кнопки устанавливать можно. Во многих больницах уже у каждого пациента есть отдельная тревожная кнопка", — пояснил собеседник "Правды.Ру".

 

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