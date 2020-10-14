В российских больницах в палатах, в которых находятся тяжелобольные пациенты, хотят установить видеокамеры и кнопки экстренного вызова. С данным предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Данную инициативу в интервью "Правде. Ру" прокомментировал директор Института персонализированной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Филипп Копылов.

"Во многих российских больницах уже есть тревожная кнопка. Что касается камеры, то это отдельная история, потому что это уже вторжение в личную жизнь, несмотря даже на то, что человек находится в больничных условиях.

Устанавливать камеры можно только с согласия всех находящихся в палате пациентов. Я не думаю, что пациенты будут рады тому, что за ними будут круглосуточно наблюдать. К тому же больные могут быть с трубками, с мочеприёмником и так далее. Не все захотят в данной ситуации, чтобы велась видеозапись.

Потом еще неизвестно, где эта запись окажется. Я считаю, что устанавливать видеокамеры в палатах — очень сомнительная инициатива.

Тревожные кнопки устанавливать можно. Во многих больницах уже у каждого пациента есть отдельная тревожная кнопка", — пояснил собеседник "Правды.Ру".