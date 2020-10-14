В США создали установку для получения питьевой воды из воздуха

Учёные из США совместно с коллегами из Южной Кореи разработали прототип установки, которая способна вырабатывать воду из воздуха даже при низкой влажности, сообщает РИА "Новости".

Источником энергии для установки является солнечная батарея.

Принцип работы установки

Система использует суточные перепады температур для ночных сборов влаги на поверхности адсорбирующего материала. На следующие сутки солнце нагревает адсорбент, вода конденсируется на теневой стороне сборной пластины. Так система производит 0.8 литра воды на 1 кв. метр в день.

Адсорбентом служит цеолит — минерал вулканическо-осадочного происхождения.

Специалисты также отметили, что в природе есть минеры, адсорбция которых в пять раз выше, чем у цеолита, их использование позволит увеличить выход воды.

Современные системы сбора воды из тумана и росы способны работать только в условиях высокой влажности. К тому же они очень энергоёмкие. Новую же установку можно использовать даже для работы в сухих регионах.