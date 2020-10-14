Витамин С из фруктов поднимает настроение

Учёные из Новой Зеландии провели исследование, которое показало, что витамин C из фруктов способен улучшить настроение, сообщает ToDay News Ufa.

Специалисты доказали свой вывод с помощью эксперимента, в котором приняли участие 167 человек в возрасте от 18 до 35 лет. У всех добровольцев был очень низкий исходный уровень витамина С.

Учёные поделили участников на три группы. Первой группе каждый день давали есть по два киви, второй группе давали витамин C в таблетках, а участники третьей группы получали плацебо.

В первых двух группах уровень витамина С повысился до нормальных значений. Но у тех, кто ел киви, улучшилось настроение. Участники первой группы ощущали прилив энергии.

Специалистам уже давно известно, что витамин С отвечает за многие функции в организме и головном мозге, и увеличивает выработку большого количества гормонов, среди них — адреналин, серотонин и окситоцин. Они регулируют уровень стресса и отвечают за настроение. Кроме того, считают учёные, употребление фруктов, содержащих витамин C, положительно влияет на интеллектуальные способности.