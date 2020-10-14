Минздрав сообщил о росте показателя заболеваемости COVID-19 в России

За неделю показатель заболеваемости коронавирусом в России вырос с 41 до 52 на 100 тыс. человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Прирост заболеваемости за текущую неделю увеличился с 41 до 52, почти 53 на 100 тыс. населения. В сравнении с предыдущей неделей этот рост составил где-то в районе 26%", — заявил он.

Также он отметил, что среди пациентов, которые проходят лечение в больнице, у 20% заболевание протекает в лёгкой форме, у 11% — в тяжёлой, 1,5% больных находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Количество тяжёлых коронавирусных пациентов сохраняется на одном уровне, несмотря на рост заболеваемости, добавил министр.

"В целом по стране почти 66% больных получают помощь амбулаторно", — сообщил Мурашко.

На сегодняшний день в России развёрнуто уже 176 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19 (ранее максимальное число коек доходило до 180 тыс.).

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коечный фонд для больных с COVID-19 занят уже на 90%.