В препаратах от давления обнаружили новые побочные эффекты

Учёные из Пенсильванского университета провели исследование, которое показало, что современные лекарства от давления могут оказывать и серьёзное побочное действие.

В частности, приём таких препаратов плохо влияет на состояние кровеносных сосудов.

В число опасных медикаментов вошли средства из группы "блокаторов кальциевых каналов L-типа". Учёные изучили действие веществ и выяснили, что у людей, которые принимали такие лекарственные препараты, вскоре появлялись проблемы с сердцем.

"Блокаторы кальциевых каналов L-типа являются одними из наиболее часто назначаемых лекарств для лечения гипертонии, однако мы обнаружили, что эти препараты могут вызывать тот же тип повреждения, который они предназначены предотвращать", — прокомментировал один из исследователей Мохамед Требак.

Ранее немецкий учёный Дитрих Гренемейер рассказал о продуктах, которые снижают давление.