Житель Британии потерял слух после лечения COVID-19 в реанимации

45-летний житель Великобритании внезапно потерял слух после реанимации, где он находился из-за заражения COVID-19, сообщает Metro.

Это уже пятый случай в мире и первый в Британии, когда пациент теряет слух после лечения от коронавируса.

В анамнезе пациента не было проблем с ушами. После окончания лечения мужчину стал беспокоить левосторонний шум, а потом он и вовсе перестал слышать.

Специалисты описали данный случай как внезапную сенсоневральную потерю слуха.

Эксперты из Университетского колледжа Лондона и Королевской национальной больницы заявили, что это очень редкое осложнение после COVID-19. Причём это осложнение легко пропустить. Специалисты считают, что повышение осведомлённости позволит врачам назначать ранний курс стероидов, который даст наилучшие шансы на восстановление слуха.

"Потеря слуха и шум в ушах — это симптомы, которые наблюдались у пациентов как с COVID-19, так и с вирусом гриппа, — уточнили эксперты. — Учитывая широкое распространение вируса среди населения и значительную заболеваемость потерей слуха, важно продолжить изучение этого вопроса".

Врачи рекомендуют коллегам расспрашивать всех пациентов о слухе и при наличии проблем в срочном порядке направлять к отоларингологу.