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Булгур способен эффективно снижать уровень сахара в крови

Употребление некоторых блюд резко повышает уровень сахара в крови. Но есть продукты, которые оказывают противоположный эффект. Например, таким действием обладает популярный на Ближнем Востоке гарнир булгур, сообщает "Профиль".

Булгур способен эффективно снижать уровень сахара в крови

Это не только полезное и вкусное блюдо. Оно также содержит большое количество питательных веществ.

Злак является цельнозерновым продуктом. Булгур эффективно снижает уровень сахара в крови и контролирует выработку инсулина, так как содержит большое количество клетчатки и фитонутриентов. Кроме того, булгур улучшает общую чувствительность к инсулину.

При частом употреблении этого гарнира в организме человека образуются полезные кишечные бактерии. Они производят короткоцепочечные жирные кислоты, которые поддерживают здоровье кишечника и работу пищеварительной системы в целом.

 

 

 

 

 

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