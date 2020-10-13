В России растёт число людей с ожирением. О том, как вести борьбу с этим заболеванием в масштабах страны, в интервью "Правде.Ру" рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков.
"В первую очередь нужно понимать, что ожирение — это не косметический дефект, не чревоугодие и не отсутствие спорта. Это медицинское заболевание, входящее в классификацию медицинских международных заболеваний, признанное во всём мире.
В России не лечат ожирение
Болезнь связана с разбалансировкой гормонального фона. Любую болезнь надо лечить, сама она не пройдёт.
Лечение ожирение не входит ни в одну программу ОМС. Ни в одной поликлинике в России нет диетолога. Все клиники, в которых есть такой специалист, являются частными. Не у всех людей есть деньги. Естественно, число полных людей растёт.
К тому же у нас отсутствует контроль за тем, что творят в интернете люди, не имеющие медицинского образования и предлагающие свои услуги по лечению ожирения.
Они убеждают людей с ожирением в том, что их проблему можно решить с помощью спортзала или диеты. Но человек не может всю жизнь себя ограничивать в еде, он не может всю жизнь ходить в спортзал, потому что как только он его бросает, он моментально набирает ещё больше. Нужно бороться не с симптомами, с этиологией заболевания.
Как решить проблему?
Работая в Комитете Госдумы по здравоохранению, я предлагал сделать хотя бы уроки диетологии в школах. Сейчас детей учат чему угодно, только не тому, что им пригодится в практической жизни. В основе безопасности жизнедеятельности (есть такой предмет) можно было бы включить темы по диетологии. Высказывались опасения, что не найдём диетологов.
Тогда я предложил хотя бы показывать видеоуроки, чтобы дети знали, как отбирать продукты, как их сочетать, какие продукты вредные, а какие полезные, на что обращать внимание при покупке продуктов, что означают "E" на этикетках. Но этого не стали делать.
Благодаря нашему президенту сейчас интернет есть во всех школах. Можно было бы онлайн смотреть такие уроки.
Почему ничего не делается?
Просто это никому не нужно, потому что выгоднее плодить больных людей.
Сначала мы зарабатываем на том, что скармливаем им дешёвую еду, потом мы зарабатываем на том, что их лечим, развивая целую фитнес-индустрию, которая кормится на этих людях.
Например, в Дубае внедрили государственную программу, они платили гражданам золотом за каждый сброшенный килограмм.
У нас хотя бы просто бесплатные спортивные залы сделали для этих людей, чтобы они могли заниматься своим здоровьем.
Если проблему не решать, то, конечно, число людей с ожирением будет расти", — пояснил собеседник "Правды.Ру".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как связаны ожирение и рак.
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