В России растёт число людей с ожирением. О том, как вести борьбу с этим заболеванием в масштабах страны, в интервью "Правде.Ру" рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков.

"В первую очередь нужно понимать, что ожирение — это не косметический дефект, не чревоугодие и не отсутствие спорта. Это медицинское заболевание, входящее в классификацию медицинских международных заболеваний, признанное во всём мире.

В России не лечат ожирение

Болезнь связана с разбалансировкой гормонального фона. Любую болезнь надо лечить, сама она не пройдёт.

Лечение ожирение не входит ни в одну программу ОМС. Ни в одной поликлинике в России нет диетолога. Все клиники, в которых есть такой специалист, являются частными. Не у всех людей есть деньги. Естественно, число полных людей растёт.

К тому же у нас отсутствует контроль за тем, что творят в интернете люди, не имеющие медицинского образования и предлагающие свои услуги по лечению ожирения.

Они убеждают людей с ожирением в том, что их проблему можно решить с помощью спортзала или диеты. Но человек не может всю жизнь себя ограничивать в еде, он не может всю жизнь ходить в спортзал, потому что как только он его бросает, он моментально набирает ещё больше. Нужно бороться не с симптомами, с этиологией заболевания.