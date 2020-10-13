Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Врач, лечивший Алексея Навального, решил уволиться
Шарапова признана одной из богатейших женщин в США
Правозащитник предложил запретить некоторые компьютерные игры в РФ
Во время земляных работ у церкви погибли двое рабочих
«Это репрессивная мера»: сенатор о налоге на бездетность
Лавров подверг критике политику Соединённых Штатов
Украина продлила карантин по коронавирусу до конца года
Эксперт: за ультиматумом Тихановской последует новая волна протестов
Дзюба и Ловрен сыграют на теннисном турнире в Санкт-Петербурге

Гастроэнтеролог предупредил об опасности сырого чеснока

Известно, что чеснок является эффективным средством от разного рода заболеваний. Однако врач-гастроэнтеролог Никита Харлов в интервью Sputnik заявил, что чеснок не только бесполезен для здоровья, но и является очень опасным продуктом, сообщает ToDay News Ufa.

Гастроэнтеролог предупредил об опасности сырого чеснока

По словам специалиста, чеснок относится к группе природных антибиотиков. При этом чеснок обладает очень сильными свойствами, поэтому может противостоять различными вирусам.

Но нельзя забывать и о влиянии этого продукта на слизистую оболочку пищеварительного тракта, поэтому людям с синдромом раздражённого кишечника не стоит есть чеснок в сыром виде.

"Употребление продукта может вызвать серьезную ответную реакцию, вплоть до срыва стула", — предупредил специалист.

Лучше всего употреблять чеснок в качестве добавки к основному блюду. Чистый чеснок может вызвать раздражение слизистой кишечника и нарушение стула. Следовательно, это откроет вирусам путь в организм.

Последние материалы
Во время земляных работ у церкви погибли двое рабочих
«Это репрессивная мера»: сенатор о налоге на бездетность
Украина продлила карантин по коронавирусу до конца года
Эксперт: за ультиматумом Тихановской последует новая волна протестов
Елена Малышева возмутила россиян, прогулявшись без маски
Дзюба и Ловрен сыграют на теннисном турнире в Санкт-Петербурге
Минздрав: коечный фонд для больных с COVID-19 занят уже на 90%
В Киргизии избрали нового спикера парламента
Юристов Подмосковья обязали сбрить усы и бороды для ношения масок
Любовница Тарзана должна была стать суррогатной матерью его ребёнка
Популярное
Российский шоу-бизнес
Лолита Милявская выступила в Крокус Сити Холе в "костюме Евы"

Сольное выступление Лолиты посетили тысячи поклонников эпатажной певицы.

Лолита Милявская выступила в Крокус Сити Холе в "костюме Евы"
Петра Порошенко выписали из больницы
Новости Украины
Петра Порошенко выписали из больницы
Новости Украины
Экс-директор "Нафтогаза": Путин - страшный человек, который всё знает
Российский шоу-бизнес
Вера Брежнева напугала поклонников, снявшись без макияжа
Конрад Ренкас В Польше разрушено старообрядческое кладбище Конрад Ренкас Василий Амирджанов В Белоруссии начался диалог строгого режима Василий Амирджанов Усам Оздемиров Отравление Камчатки: мысли после экологической катастрофы Усам Оздемиров
Комментарии
США учат бороться с ростом влияния России
При Сталине такое было: в России предлагают ввести налог на бездетность
При Сталине такое было: в России предлагают ввести налог на бездетность
Были ли америк﻿анцы на Луне — рассказал сотрудник РАН
Полицейские продолжают поиск стрелка из Нижегородской области
Петра Порошенко выписали из больницы
Карабахская проблема: причины, итоги, перспективы
Война в Нагорном Карабахе ведётся по-современному
Вклад Пашиняна в новую войну
Вклад Пашиняна в новую войну
Вклад Пашиняна в новую войну
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Вклад Пашиняна в новую войну
Полицейские продолжают поиск стрелка из Нижегородской области
Штрафы и сроки: как наказывают за нарушение карантина в мире
Первая помощь при ожогах
Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан
Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан
Выборы президента Таджикистана признаны состоявшимися
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников