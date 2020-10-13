Гастроэнтеролог предупредил об опасности сырого чеснока

Известно, что чеснок является эффективным средством от разного рода заболеваний. Однако врач-гастроэнтеролог Никита Харлов в интервью Sputnik заявил, что чеснок не только бесполезен для здоровья, но и является очень опасным продуктом, сообщает ToDay News Ufa.

По словам специалиста, чеснок относится к группе природных антибиотиков. При этом чеснок обладает очень сильными свойствами, поэтому может противостоять различными вирусам.

Но нельзя забывать и о влиянии этого продукта на слизистую оболочку пищеварительного тракта, поэтому людям с синдромом раздражённого кишечника не стоит есть чеснок в сыром виде.

"Употребление продукта может вызвать серьезную ответную реакцию, вплоть до срыва стула", — предупредил специалист.

Лучше всего употреблять чеснок в качестве добавки к основному блюду. Чистый чеснок может вызвать раздражение слизистой кишечника и нарушение стула. Следовательно, это откроет вирусам путь в организм.