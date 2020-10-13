В США выявили первый в стране случай повторного заражения COVID-19

В США зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом, сообщает ТАСС. Речь идёт о 25-летнем молодом человеке, который заразился коронавирусом дважды с интервалом всего в 1,5 месяца.

"У нас есть много вопросов о том, как именно на инфекцию реагирует иммунитет", — сказал Марк Пандори, доцент Университета Невады в Рино.

Также он добавил, что ни одно перенесённое заболевание не даёт 100%-ной защиты от повторного заражения. COVID-19 не является исключением.

Учёных удивил не сам факт повторного заражения, а то, что пациент заразился второй раз всего через полтора месяца. Причём отмечается, что второе инфицирование привело к более тяжёлому течению заболевания. Также любопытно то, что американец умудрился заразиться разными версиями коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что люди, которые когда-то болели какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19.