Школьник создал устройство для защиты от коронавируса

Одиннадцатиклассник с Дальнего Востока Георгий Будник создал гаджет, способный защитить человека от заболевания коронавирусом.

Устройство представляет собой прищепку, которая лепится на медицинскую маску и определяет степень её влажности. Когда маска намокла и потеряла свои защитные свойства — гаджет посылает сигнал на смартфон о том, что маску пора заменить.