Одиннадцатиклассник с Дальнего Востока Георгий Будник создал гаджет, способный защитить человека от заболевания коронавирусом.
Устройство представляет собой прищепку, которая лепится на медицинскую маску и определяет степень её влажности. Когда маска намокла и потеряла свои защитные свойства — гаджет посылает сигнал на смартфон о том, что маску пора заменить.
"С СOVID-19 сейчас борются передовые учёные по всему миру. Все знают о рекомендации носить средства индивидуальной защиты, в частности гигиенические маски. Но от нашего дыхания на поверхности маски образуется влажная среда, которая способствует размножению вирусов и бактерий, поэтому постоянно носить одну маску неэффективно. Наше решение подскажет, когда средство защиты теряет свойства. Это маленькое лёгкое устройство, которое помогает следить за здоровьем", — отметил Будник.
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