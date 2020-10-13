Американские врачи перечислили опасные для сердца продукты

Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США перечислили популярные продукты питания, употребление которых опасно для здоровья человека в целом и сердца в частности, сообщает портал Med-heal.ru.

В первую очередь следует отказаться от ультраобработанной еды. Так, любимые многими мюсли содержат большое количество вредных наполнителей и стабилизаторов.

"Сухие завтраки, сладкая газировка, печенье, маргарин, йогурты с ароматизаторами, куриные наггетсы, хот-доги и другие полуфабрикаты — все эти продукты в целом нельзя назвать полезными. Опасность представляет еда, которая благодаря сахару и особым вкусовым добавкам, заставляет людей переедать. Плюс, в ультраобработанных продуктах обычно нет достаточного объема клетчатки", — отметил Зефенг Чжан, один из авторов исследования.

Учёные исследовали диету 11 с лишним тысяч жителей США и пришли к выводу, что у любителей ультраобработанной пищи чаще встречаются сердечные заболевания. К тому же такие продукты могут спровоцировать рак и ожирение, что приведёт к снижению продолжительности жизни.