Чёрный перец способен подавлять активность COVID-19

В состав чёрного перца входит вещество, которое способно подавлять активность коронавируса.

Специалисты из департамента физики Индийского технологического института исследовали процесс взаимодействия 30 специй с COVID-19.

Они смоделировали на компьютере взаимодействие молекулы пряности (пиперина) и двух частей коронавируса, которые отвечают за размножение и проникновение вируса в организм человека. Оказалось, что пиперин, который входит в состав чёрного перца, проявляет себя активнее всего.

Количество пиперина в разных видах перца зависит от происхождения. Например, пряность, выращенная на территории Шри-Ланки, содержит 15% этого вещества, а на территории Индии, Вьетнама и Малайзии — 2-7%.

Кроме того, пиперин нестабилен и при окислительных процессах теряет свои свойства, поэтому в покупном молотом перце его может не хватать, сообщает портал Tandfonline.

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