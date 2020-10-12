ВОЗ: коллективный иммунитет к COVID сформируется только вакцинацией

ВОЗ предостерегла от идеи позволить коронавирусу свободно распространяться по миру, чтобы сформировался коллективный (или, как его ещё называют, стадный) иммунитет. По мнению чиновников организации, такой подход к борьбе с пандемией "неэтичный".

"Никогда в истории общественного здравоохранения стадный иммунитет не использовался в качестве стратегии реагирования на вспышку болезни, не говоря уже о пандемии", - заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус во время виртуального брифинга.

И напомнил, что коллективный иммунитет к вирусу обычно достигается, когда подавляющее большинство населения - 80% вакцинировано, а не намеренно заражено (как в случае с полиомиелитом) .

"Подавляющее большинство людей в большинстве стран остаются восприимчивыми к этому вирусу, - сказал Гебрейесус. - Позволять опасному вирусу, который мы не до конца понимаем, распространяться просто неэтично. Это не вариант."

Напомним, несколько дней назад доктор Дэвид Набарро из ВОЗ предостерег мировых лидеров от использования блокировок в качестве "основного метода борьбы" с вирусом.

Набарро объяснил, что блокировки только выигрывают время для систем здравоохранения, чтобы "реорганизовать, перегруппировать и сбалансировать ваши ресурсы", и имеют катастрофические экономические последствия, которые усугубляют бедность и неравенство в обществе.

ДЛЯ СПРАВКИ

Во всем мире было зарегистрировано почти 38 миллионов случаев заболевания Covid-19 и более миллиона смертей от него.