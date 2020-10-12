Доктор Комаровский: "Лучший способ профилактики COVID-19 — это футбол"

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что занятия футболом является самым лучшим способом профилактики COVID-19.

Он пояснил, что тяжесть течения заболевания зависит не только от возраста пациента, но и от того, сколько вирусов попадёт в его дыхательные пути.

По словам эксперта, люди, которые находятся на свежем воздухе, не могут получить большую дозу вируса. Это объясняется тем, что на улице любое количество вируса, которое выдыхает заражённый человек, будет разнесено воздушными массами.

Кроме того, Комаровский считает, что в закрытом пространстве риск заражения выше.

"Нам надо сделать всё, чтобы люди именно встречались. Это мое мнение. Мне кажется, что сейчас самый лучший способ профилактики — это футбол", — уверен Комаровский.

Ранее телеведущий и блогер педиатр Евгений Комаровский рассказал, когда отступит коронавирус.