Эндокринолог объяснил, почему россияне стремительно толстеют

В России в восемь раз выросло число людей с ожирением, сообщает Роспотребнадзор. Ситуацию прокомментировал врач-эндокринолог и диетолог в интервью NEWS. ru Алексей Калинчев.

Почему россияне толстеют?

Самая главная причина — это гиподинамия — недостаток двигательной активности.

Чаще всего люди передвигаются на транспорте, чем ходят пешком.

Второй причиной врач назвал бодипозитив. Изначально цель данного явления заключалась в том, чтобы вести борьбу с комплексами и дискриминацией.

Даже ведущие бренды проводят широкомасштабные рекламные кампании, чтобы поддержать людей с ожирением. В рекламе стали реже появляться люди спортивного телосложения. Но у бодипозитива есть и оборотная сторона. Когда люди на обложке журнала видят модель весом 150 кг, они начинают думать, что лишний вес не является проблемой.

Но нельзя забывать о том, что ожирение — это не косметический недостаток, а серьёзное заболевание, которое является причиной многих проблем со здоровьем.

Третья причина — это расстройство пищевого поведения. Часто люди едят не потому, что чувствуют голод, а для того чтобы получить положительные эмоции.