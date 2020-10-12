Эксперты назвали долгосрочные последствия COVID-19 у молодых людей

Эксперты Национальный службы здравоохранения Великобритании получили данные о долгосрочных последствиях COVID-19 среди молодых людей, сообщает РИА Новости.

Известно, что коронавирус особенно опасен для лиц пожилого возраста. Но недавно стали известны опасные последствия COVID-19 для молодёжи. Среди них выделяют затруднённое дыхание и хроническую усталость, пояснил директор по медицинским вопросам NHS доктор Стивен Повис.

Число заражённых коронавирусной инфекцией среди лиц в возрасте от 65 до 85 продолжается увеличиваться.

В начале пандемии COVIV-19 считалось, что основные переносчики заболевания это молодые люди, у которых болезнь протекает бессимптомно.

За всё время пандемии коронавирус был выявлен у 603 716 британцев. Жертвами заболевания стали 42 825 человек.

Ранее кардиолог Юрий Беленков заявил о том, что пандемия коронавируса способна нанести по здоровью россиян не только прямой урон.