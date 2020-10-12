Алоэ вера можно использовать в борьбе с вирусом гриппа A

Алоэ вера обычно используется как один из компонентов косметических средств. Однако лечебный потенциал этого растения намного шире, сообщает портал Med-heal.ru.

Специалисты из Южной Кореи доказали, что алоэ вера обладает противовирусными свойствами, поэтому его можно использовать для борьбы с вирусом гриппа А.

"Существующие исследования показали, что алоэ вера демонстрирует выраженные противогриппозные эффекты, но механизм этой активности оставался неизученным. Мы выяснили, что этанольный экстракт алоэ вера подавляет репликацию гриппа А в клетках животных, плюс, посттерапия при помощи экстракта алоэ может подавлять аутофагию, которую грипп вызывает в клетках MDCK", — отмечают специалисты из Корейского Института восточной медицины.

Изучив активные компоненты растения, учёные выяснили, какие соединения отвечают за борьбу с вирусом гриппа. По мнению корейских специалистов, на основе алоэ вера можно будет разработать лекарства от H1N1, H3N2 и других опасных штаммов гриппа.