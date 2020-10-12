Специалистам Уральского федерального университета удалось установить связанные с фиброзом закономерности сбоев электрического возбуждения сердечной ткани, сообщает РИА Новости.
Понимание данного механизма позволит справиться с летальными аритмиями.
Фиброз сердца представляет собой патологический процесс разрастания соединительной ткани, который часто наблюдается у людей пожилого возраста, а также у лиц, страдающих ожирением и различными сердечными заболеваниями.
Иногда объём фиброзной ткани составляет 40% от всего объёма сердца.
Под воздействием фиброза меняется структура миокарда, что препятствует прохождению электрических импульсов. В результате у человека возникает аритмия.
Ранее учёные не проводили исследования, направленные на изучение влияния текстуры фиброза на работу сердца.
"Выяснилось, что характер нарушений в работе сердца определяется не только объемом фиброзных вкраплений, но и их протяженностью и расположением. Этот факт является ключом для понимания механизма формирования смертельных сердечных аритмий", — пояснила Ольга Соловьева, глава лаборатории "Математическое моделирование в физиологии и медицине с использованием суперкомпьютеров" Уральского федерального университета.
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