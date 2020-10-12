Российские специалисты изучили влияние фиброза на работу сердца

Специалистам Уральского федерального университета удалось установить связанные с фиброзом закономерности сбоев электрического возбуждения сердечной ткани, сообщает РИА Новости.

Понимание данного механизма позволит справиться с летальными аритмиями.

Фиброз сердца представляет собой патологический процесс разрастания соединительной ткани, который часто наблюдается у людей пожилого возраста, а также у лиц, страдающих ожирением и различными сердечными заболеваниями.

Иногда объём фиброзной ткани составляет 40% от всего объёма сердца.

Под воздействием фиброза меняется структура миокарда, что препятствует прохождению электрических импульсов. В результате у человека возникает аритмия.

Ранее учёные не проводили исследования, направленные на изучение влияния текстуры фиброза на работу сердца.