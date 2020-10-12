Эпидемиологи ждут резкого скачка заражений коронавирусом в России

По прогнозам ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ежедневное число новых заражений коронавирусом в России может достигать 18 тысяч.

По словам замдиректора ЦНИИ Натальи Пшеничной, выше этой цифры суточное число выявленных больных "маловероятно".

"Более точные прогнозы делать крайне непросто. Есть много факторов, которые могут повлиять. Например, резкое ухудшение погоды, сезонные ОРВИ", — говорит Пшеничная.

Она особо подчеркнула, что рост числа зарегистрированных больных объясняется ещё и тем, что