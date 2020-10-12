Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Энтони Фаучи: мои слова в рекламе кампании Трампа вырваны из контекста
Коронавирус выживает на некоторых поверхностях до 4 недель
Украинская элита ищет, "где достать" для себя российскую вакцину
Украинский писатель: российские книги господствуют на нашем рынке
Экс-директор Нафтогаза: Путин - страшный человек, который всё знает
Что подорожает во время второй волны COVID — прогноз экономиста
Билл Гейтс назвал условие для возвращения к нормальной жизни без COVID
Пхеньян презентовал новую межконтинентальную ракету
Семь стран заподозрили Facebook в лояльности к педофилам и террористам

Эпидемиологи ждут резкого скачка заражений коронавирусом в России

По прогнозам ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ежедневное число новых заражений коронавирусом в России может достигать 18 тысяч.

По словам замдиректора ЦНИИ Натальи Пшеничной, выше этой цифры суточное число выявленных больных "маловероятно".

"Более точные прогнозы делать крайне непросто. Есть много факторов, которые могут повлиять. Например, резкое ухудшение погоды, сезонные ОРВИ", — говорит Пшеничная.

Она особо подчеркнула, что рост числа зарегистрированных больных объясняется ещё и тем, что

  • увеличилось количество проводимых тестов;
  • уменьшилось количество бессимптомных больных — сейчас их всего 26%.
Последние материалы
Трамп сам рассказал, как удалось так быстро вылечить его от COVID-19
Энтони Фаучи: мои слова в рекламе кампании Трампа вырваны из контекста
Коронавирус выживает на некоторых поверхностях до 4 недель
Украинская элита ищет, "где достать" для себя российскую вакцину
Украинский писатель: российские книги господствуют на нашем рынке
Экс-директор Нафтогаза: Путин - страшный человек, который всё знает
Ушёл из жизни дирижёр Евгений Шестаков
Что подорожает во время второй волны COVID — прогноз экономиста
Билл Гейтс назвал условие для возвращения к нормальной жизни без COVID
Пхеньян презентовал новую межконтинентальную ракету
Популярное
Российский шоу-бизнес
Пропала без вести неизлечимо больная певица Марина Хлебникова

Поклонники певицы Марины Хлебниковой переживают за судьбу неизлечимо больной артистки.

Пропала без вести неизлечимо больная певица Марина Хлебникова
Елена Ксенофонтова рассказала об измене бывшего мужа
Российский шоу-бизнес
Елена Ксенофонтова рассказала об измене бывшего мужа
Российский шоу-бизнес
Самбурская подвергла критике мужчин с низким доходом
Российский шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на связь после слухов о пропаже
Василий Амирджанов Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан Василий Амирджанов Игорь Буккер Рассекреченные списки: ЦРУ планировало убийства молниями Игорь Буккер Любовь Степушова Возможен ли в Белоруссии военный переворот? Любовь Степушова
Комментарии
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
На "задворках России": Киев предложил Лондону создать базу у российских границ
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Вклад Пашиняна в новую войну
Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы
Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы
Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы
Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
В центре Минска начали задерживать людей
Министр иностранных дел Турции прибыл в Баку
Нагорный Карабах законно вышел из Азербайджанской ССР
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Вклад Пашиняна в новую войну
Против России и "Газпрома": названа главная цель политики Трампа в Европе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников