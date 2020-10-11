Третий день подряд суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России бьёт рекорды.
За прошедшие сутки было отмечено 13634 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных теперь составляет 1298718 человек.
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 13 634 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3587 (26,3%) без клинических проявлений", — сказано в сообщении.
Адвокат дочери заслуженной артистки России рассказал о важной находке, которая может послужить весомым доказательством в деле о смерти Валентины Легкоступовой.