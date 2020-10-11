За сутки в России выявлено 13634 новых случаев заражения коронавирусом

Третий день подряд суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России бьёт рекорды.

За прошедшие сутки было отмечено 13634 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных теперь составляет 1298718 человек.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.