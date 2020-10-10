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Гастроэнтеролог рассказал, чем может быть опасен чеснок

Чеснок обладает целым набором полезных веществ, однако в некоторых случаях может быть опасен.

Об этом предупредил гастроэнтеролог и семейный врач Никита Харлов.

"Можно брать свежий, можно сушеный, запекать с ним, варить, натирать им все продукты, которые вы готовите. Хорошо предварительно зубчики нарезать и дать им полежать в сыром виде, от этого чеснок станет сильнее, потому что на воздухе в нем усиливается образование веществ, из-за которых его так ценят", — пояснил эксперт.

Однако чеснок ещё способен раздражать стенки пищевода, поэтому гастроэнтеролог советует употреблять его только в приготовленном виде.

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