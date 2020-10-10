За прошедшие сутки в России было выявлено 12846 случаев заражения коронавирусом. Это абсолютный рекорд с начала пандемии.
Общее количество заболевших в стране составляет 1285084 человека. Прирост новых заболевших сохраняется на уровне 1%.
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.