Суточная заболеваемость в РФ обновила рекорд с начала пандемии

За прошедшие сутки в России было выявлено 12846 случаев заражения коронавирусом. Это абсолютный рекорд с начала пандемии.

Общее количество заболевших в стране составляет 1285084 человека. Прирост новых заболевших сохраняется на уровне 1%.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.