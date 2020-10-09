У трутовика обнаружили новые лечебные свойства

Корейские учёные обнаружили у трутовика лечебные свойства, которые помогут в лечении кожных заболеваний.

Древесный гриб в течение нескольких тысяч лет используется в восточной медицине. Кроме того, он входит в состав лекарственных препаратов.

В трутовике содержатся ганодеровые кислоты. Они обладают огромным количеством полезных свойств: повышают иммунитет клеток, справляются с аллергическими реакциями, восстанавливают работу всех важных систем организма.

Корейские специалисты провели исследования противовоспалительного, антидиабетического и антиоксидантного свойств трутовика и выяснили, что ганодеровые кислоты эффективны в лечении кожных заболеваний, псориаза и атопического дерматита.

Эксперты определили и наиболее благоприятные условия для извлечения компонента из древесного гриба. Оказалось, что лучше всего это делать во время горячей сушки воздухом при +60°C, а антиоксидантная и противодиабетическая активность была достигнута во время вакуумной сушки при -50°C.

Открытие корейских исследователей может быть использовано в процессе производства лекарств для лечения воспалений кожи.

Ранее "Правда. Ру" писала, что гриб чага способен справиться с вирусами.

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