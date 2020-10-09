Врач назвала продукты, от которых стоит отказаться в период пандемии

Врач-эпидемиолог Ольга Ненастина рассказала, от каких продуктов питания следует отказаться в период пандемии коронавируса. В первую очередь нужно исключить из рациона фастфуд, консервы и жареную пищу, так как эти продукты не способствуют поддержанию иммунитета.

"От консервов в принципе нужно отказаться — такие промышленно переработанные продукты обделены питательной ценностью. Кроме того, лучше сократить потребление жареной пищи и фастфуда", — цитирует слова специалиста РИА Новости.

Кроме того, Ненастина рекомендует отказаться от сахара, так как он плохо влияет на стенки кровеносных сосудов.

Для укрепления иммунитета в рацион стоит включить побольше овощей, так как эти продукты являются источником витаминов и минералов, а также рыбу, морепродукты, птицу и молочные продукты.

Ранее врачи составили список продуктов, которые рекомендуется есть пациентам, у которых диагностирован коронавирус.