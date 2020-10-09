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Медики перечислили важнейшие продукты для пожилых людей

С возрастом потребность организма в определённых витаминах и микроэлементах повышается. В случае их недостатка могут возникнуть проблемы со здоровьем, предупреждают специалисты медицинского портала Medical Xpress.

Медики перечислили важнейшие продукты для пожилых людей

Так, людям пожилого возраста особенно необходим белок, так как он поддерживает тонус мышц. Кроме того, употребление белка снижает риск переломов при падении.

В связи с этим необходимо регулярно употреблять мясо, а также сыры, орехи и семечки.

В сыр, кроме белка, входит большое количество кальция, что повышет прочность костей. Орехи и семена содержат растительный белок, кроме того, они — источники полезных полезных жиров и клетчатки.

Очень полезно на завтрак есть яйца, так как в состав этого продукта тоже входит белок.

На обед или ужин можно запечь рыбу, в которой содержатся белок, большое количество жирных кислот омега-3, минералов и витаминов.

 

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