Из-за высокой нагрузки на службу скорой помощи в Челябинской области, региональный минздрав решил ввести ограничения на вызов "неотложки".
Больницы в настоящее время переполнены, получить направление на госпитализацию очень сложно. Медики в первую очередь госпитализируют пациентов, которые входят в группу риска. К их числу относятся беременные женщины, лица пожилого возраста, а также люди с тяжёлыми хроническими заболеваниями.
Врачи скорой помощи не будут выезжать на вызовы, если они связаны с сердцебиением, пищевым отравлением, болями в животе, рвотой, затруднённым дыханием.
Несрочные обращения диспетчеры будут фиксировать и передавать их в поликлинику или в "неотложку", которая в Челябинске сейчас работает круглосуточно.
Врач осмотрит пациента на дому, назначит лечение и выдаст больничный лист. Если потребуется госпитализация, бригада сообщит об этом диспетчеру.
"Перегружать диспетчерскую скорой помощи постоянными звонками не нужно. Ведь бригады выезжают, в том числе к людям с инфарктом и к пострадавшим в ДТП", — пояснили в пресс-службе минздрава Челябинской области.
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