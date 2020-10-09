В Челябинской области изменились правила вызова скорой помощи

Из-за высокой нагрузки на службу скорой помощи в Челябинской области, региональный минздрав решил ввести ограничения на вызов "неотложки".

Больницы в настоящее время переполнены, получить направление на госпитализацию очень сложно. Медики в первую очередь госпитализируют пациентов, которые входят в группу риска. К их числу относятся беременные женщины, лица пожилого возраста, а также люди с тяжёлыми хроническими заболеваниями.

В каких случаях "скорая" не поедет на вызов?

Врачи скорой помощи не будут выезжать на вызовы, если они связаны с сердцебиением, пищевым отравлением, болями в животе, рвотой, затруднённым дыханием.

Несрочные обращения диспетчеры будут фиксировать и передавать их в поликлинику или в "неотложку", которая в Челябинске сейчас работает круглосуточно.

Врач осмотрит пациента на дому, назначит лечение и выдаст больничный лист. Если потребуется госпитализация, бригада сообщит об этом диспетчеру.