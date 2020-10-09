Американские учёные из Университета штата Айова разработали новый способ контроля уровня сахара в крови. Он основан на использовании магнитных и электрических полей. Данный метод лечения диабета в интервью "Правде.Ру" оценила врач-эндокринолог, профессор, доктор медицинских наук Анна Георгиевна Гончарова.

"Сахарным диабетом второго типа можно управлять. Не нужно никого облучать высокими дозами электро- и магнитными полями. Люди и так подвергаются очень высоким электромагнитным нагрузкам, которые связаны с использованием сотовых телефонов и других устройств.

Есть большое количество исследований, посвящённых воздействию электромагнитных и других полей на организм человека. Результат их влияния зависит от частоты и длительности воздействия. Эффект может быть диаметрально противоположный ожидаемому.

Диабет можно компенсировать

Что касается диабета второго типа, то его можно легко компенсировать. Для этого нужно соблюдать определённые правила питания, заниматься лечебной физкультурой или обычной физической нагрузкой, принимать стандартные провереннынх медикаменты, если они были назначены врачом.

Могу сказать, что если пациенты готовы управлять своим диабетом, то компенсация будет достигнута любым методом. Чаще всего достаточно соблюдение правил питания и хорошей физической нагрузки. В дальнейшем, если резервы истощены, добавляется медикаментозное лечение.

Что касается электромагнитных и электрических воздействий, то при серьёзных осложнениях диабета (например, диабетическая полинейропатия, особенно в сочетании с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и другими мышечными болевыми синдромами) они значительно улучшают состояние. Но это происходит не за счёт снижения сахара в крови, а за счёт изменения биохимических и физических свойств гиалуроновой кислоты, которая снова восстанавливает свою эластичность и может выполнять роль буфера в суставах.

Биоэлектрические импульсы могут уменьшить уровень сахара в крови, но разово.

Тезис управления диабетом действительно должен быть введен в образ жизни каждого пациента с нарушением углеводного обмена или факторами риска заболевания диабета", — пояснила собеседница "Правды.Ру".﻿