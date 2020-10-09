Врач предупредила о риске повторного ношения одноразовых перчаток

Эпидемиолог Ольга Ненастина в интервью РИА "Новости" объяснила, почему повторное ношение одноразовых перчаток может быть опасно для здоровья.

Надевая одноразовые медицинские перчатки второй раз, человек подвергает себя рискам инфицирования, утверждает специалист.

Когда происходит выворачивание перчатки при повторном использовании, она может истончиться, запачкаться или деформироваться, что повышает риск заражения коронавирусом. Частицы вируса сначала оседают на коже, а потом на слизистых оболочках, с которых и начинается инфицирование организма.

"Одноразовые перчатки нельзя использовать второй раз, потому что при этом с большой вероятностью происходит загрязнение и заражение. Медицинские перчатки нужно правильно снимать — в процессе они выворачиваются, поэтому грязная сторона остается внутри, а чистая — снаружи. Вывернуть перчатки обратно так, чтобы чистая сторона осталась чистой, довольно сложно. А если речь идет об эластичных тонких перчатках, то это практически невозможно", — объяснила эпидемиолог.

Специалист рекомендовала провести эксперимент с мукой. Для этого нужно надеть перчатки, нанести на них муку, а потом попробовать снять их и вывернуть обратно таким образом, чтобы мука не попала на внутреннюю чистую сторону.