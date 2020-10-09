В Ярославле разработали новый препарат от глаукомы

В Ярославле проводят доклинические испытания лекарства от глаукомы, которое создали специалисты Центра трансфера фармацевтических технологий имени Дорогова Государственного педагогического университета имени Ушинского совместно с итальянскими коллегами.

"В итальянской лаборатории есть уникальные методы изучения химических соединений", — сообщили в пресс-службе Центра.

По словам директора Центра Михаила Корсакова, новый препарат будет в десять раз эффективнее всех ныне действующих лекарств, сообщает Провинция. ру.

"Проблема глаукомы сейчас является одной из наименее изученных из всех других заболеваний. Во всем мире данным заболеванием глаз страдают свыше ста миллионов человек. Сейчас мы пытаемся разработать специальный препарат с пролонгированным действием, что является особенно важным для тех пациентов, которые вынуждены принимать лекарства всю свою жизнь", — пояснил он.﻿

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в зрительном нерве нашли клетки, способные помочь при лечении глаукомы.