Редиска поможет очистить кровь от "плохого" холестерина

Американские учёные из Министерства сельского хозяйства США FoodData Central провели исследование, в результате которого было доказано, что употребление редиски поможет очистить кровь от "плохого" холестерина, сообщает ToDay News Ufa. Этот овощ является источником калия, натрия, кальция, витамина C и других полезных соединений.

Они способствуют выведению холестерина, сжиганию жиров и снижению воспалительных процессов. Редис особенно полезен людям, страдающим то или иной формой лекарственной непереносимости.

"Плохой" холестерин (или липопротеины высокой плотности) приводит к тому, что в сосудах образуются жировые бляшки. Они вызывают проблемы с кровообращением, так как сосуды становятся менее эластичными. В результате у человека может быть сердечный приступ или инсульт.

"Редис способствует нормализации давления, так как благотворно воздействует на сосуды", — утверждают американские специалисты.

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