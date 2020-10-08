Специалисты назвали главную ошибку при варке картофеля

Польские специалисты не рекомендуют в процессе приготовления картофеля заливать его холодной водой, сообщает издание Wirtualna Polska. По их словам, так овощ в процессе варки теряет большое количество полезных веществ.

Сырой картофель следует класть в кипящую воду. Солить нужно, когда овощ уже стал мягким.

Специалисты советуют варить очищенный или помытый молодой картофель в течение 15-20 минут на среднем огне.

Старые клубни рекомендуется варить "в мундире", так как под кожурой присутствуют полезные вещества. После приготовления шкурку нужно срезать тоньше.

Ранее "Правда. Ру" писала, что картофель обладает большим количеством полезных для здоровья свойств. Этот овощ является ценным с точки зрения нутриентов, особенно если его готовить целым, без срезания верхнего слоя. Употребление картофеля помогает нормализовать артериальное давление.