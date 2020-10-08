В Британии создали сладости для борьбы со старческим слабоумием

Британский изобретатель Льюис Хорнби создал специальные сладости, которые способны восстановить в организме водный баланс и спасти жизни пациентов, страдающих старческим слабоумием, сообщает "МедикФорум".

Сладости уникальны тем, что в них не содержится сахар, и они на 95% состоят из воды и электролитов.

Исследование, проводившиеся в 2015 году, показало, что почти у 37% пациентов, находящихся на лечении в больнице, отмечается обезвоженность.

Состояние этих больных помогут облегчить веганские сладости со вкусами разных фруктов. Их будут продавать в коробках по 24 штуки, что эквивалентно 300 мл воды. Сам изобретатель много времени проводил с пациентами в домах престарелых, чтобы лучше выяснить из потребности.

По его словам, многие такие больные не чувствуют жажды, не распознают кружки и не могут пить. Это наблюдение навело Хорнби на мысль, что нужно создать сладости. Их пожилые люди лучше воспринимают, чем воду.

Бабушка Льюиса тоже лежала в больнице, и врачи давали мрачные прогнозы, но проблема оказалась именно в обезвоживании. Пожилая женщина выздоровела и прожила ещё два года. Она скончалась только в этом году от коронавируса.