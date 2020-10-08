В Китае создали гидрогель для восстановления повреждённых нервов

В Китае создали гидрогель, с помощью которого можно восстановить повреждённые нервы.

По мнению специалистов, данная разработка позволит избавить пациентов от паралича. Периферические нервы представляют собой особую ткань, которая передаёт биоэлектрические сигналы от мозга разным участкам тела. Часто из-за их повреждения человек страдает от хронических сильных болей, неврологических расстройств и даже паралича конечностей.

В таких случаях обычно делается трансплантация аутологичного нерва. Но это не всегда позволяет восстановить утраченные функции.

Также неврологи используют трансплантаты в сочетании с поддерживающими клетками, но и в этом случае период восстановления занимает много времени.

В тестовом экземпляре гидрогеля специалисты объединили полианилин и полиакриламид.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему повреждаются периферические нервы.